Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Micron Technology Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron mehr als verdoppelt von bisher 525 auf 1200 US-Dollar und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chiphersteller wegen höherer Preis- und Volumenannahmen nach oben geschraubt, schrieb Srini Pajjuri in einer Einschätzung vom Sonntag. Der aktuelle Aufwärtszyklus bei Arbeitsspeicherchips (DRAM) sei nun im 12. Quartal und dauere damit schon länger als die 8 bis 9 Quartale in Folge in den Jahren 2014 und 2018. Der Experte hält einen weiteren Aufschwung von 5 bis 6 Quartalen für glaubhaft. An der Knappheit von DRAM-Chips werde sich in naher Zukunft kaum etwas ändern./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 1’200.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 981.61
|
Abst. Kursziel*:
22.25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’068.75
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.28%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
12.06.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich Turbo ein (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.06.26
|S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Erste Schätzungen: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|13:49
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|13:49
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|13:49
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|837.32
|4.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|
RBC Capital Markets
Micron Technology Outperform
|13:47
|
Deutsche Bank AG
Richemont Buy
|13:22
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|13:22
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform
|13:21
|
Bernstein Research
National Grid Outperform
|13:21
|
Bernstein Research
E.ON Market-Perform
|10:58
|
UBS AG
GSK Neutral