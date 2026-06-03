Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe einen robusten Jahresauftakt hingelegt, schrieb James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) ein wenig über den Konsensschätzungen. Das organische Umsatzwachstum und die Entwicklung seit Anfang Mai belegten die Fähigkeit der Spanier, in einem schwierigeren europäischen Marktumfeld ihre Marktanteile auszubauen. Die erneut bestätigte Bruttomargen-Prognose auf Vorjahresniveau bestärke überdies die Überzeugung, dass Inditex in der Lage sei, die Auswirkungen des zunehmenden Drucks auf die Herstellungskosten einzudämmen. Zudem blieben die Aktien attraktiv bewertet./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.34 €
|
Abst. Kursziel*:
12.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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