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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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03.06.2026 08:47:20

Inditex Buy

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe einen robusten Jahresauftakt hingelegt, schrieb James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) ein wenig über den Konsensschätzungen. Das organische Umsatzwachstum und die Entwicklung seit Anfang Mai belegten die Fähigkeit der Spanier, in einem schwierigeren europäischen Marktumfeld ihre Marktanteile auszubauen. Die erneut bestätigte Bruttomargen-Prognose auf Vorjahresniveau bestärke überdies die Überzeugung, dass Inditex in der Lage sei, die Auswirkungen des zunehmenden Drucks auf die Herstellungskosten einzudämmen. Zudem blieben die Aktien attraktiv bewertet./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.34 € 		Abst. Kursziel*:
12.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
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08:47 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
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