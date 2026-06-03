Palo Alto Networks mit starkem Quartal: Umsatz und Gewinn über Konsens - Aktie schwächelt dennoch

• Palo Alto Networks übertrifft Erwartungen in Q3• Starke Ausblicke• Grosses Kundeninteresse an Cybersicherheit

Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat seine Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) belief sich auf 0,85 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein EPS von 0,80 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von 0,80 US-Dollar je Aktie erwartet.

Den Quartalsumsatz gab das Unternehmen mit 3,00 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 2,94 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,29 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

"Das dritte Quartal war für Palo Alto Networks ein herausragendes Quartal, in dem das organische Auftragswachstum an Fahrt gewann, da sich Kunden an uns wenden, um ihre KI-Implementierungen in grossem Massstab abzusichern", sagte Nikesh Arora, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Palo Alto Networks. "Die jüngsten Fortschritte an der KI-Front haben die Dringlichkeit im Bereich Cybersicherheit erhöht und die Gestalt der Branche für die kommenden Jahre neu definiert."

Starker Ausblick

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres stellt Palo Alto Networks einen Umsatz zwischen 3,35 und 3,36 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was über den von Analysten erwarteten 3,28 Milliarden US-Dollar liegt.

Zudem hob das Cybersicherheitsunternehmen seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf eine Spanne von 11,42 bis 11,43 Milliarden US-Dollar an, während die bisherige Spanne bei 11,28 bis 11,31 Milliarden US-Dollar lag. Analysten hatten mit 11,29 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Ferner rechnet das Unternehmen für das Schlussquartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 96 bis 98 Cent.

So reagiert die Palo Alto Networks-Aktie

Im Dienstagshandel an der NASDAQ schloss die Palo Alto-Aktie 1,10 Prozent tiefer bei 297,18 US-Dollar. Vorbörslich geht es um weitere 4,15 Prozent auf 284,86 US-Dollar abwärts.

Dass die Aktie trotz des Zahlen-Beats Federn lassen musste, begründen Marktbeobachter vor allem mit den jüngsten Mega-Akquisitionen von CyberArk und Chronosphere: Diese steuerten 388 Millionen Dollar zum Quartalsumsatz bei. Bereinigt um diese Zukäufe lag das organische Wachstum der jährlich wiederkehrenden Einnahmen (NGS ARR) bei 28 Prozent, was einigen Tech-Anlegern nicht dynamisch genug war. Zudem drückten die Integrationskosten das Unternehmen unbereinigt (nach GAAP) mit 177 Millionen Dollar in die roten Zahlen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch