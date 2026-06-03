Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’212 -0.7%  SPI 18’740 -0.6%  Dow 51’308 0.5%  DAX 24’917 -0.8%  Euro 0.9165 0.1%  EStoxx50 6’082 -0.4%  Gold 4’457 -0.7%  Bitcoin 52’847 0.5%  Dollar 0.7893 0.3%  Öl 98.5 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882ABB1222171UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Air Liquide-Aktie höher: Millionen-Invest für südkoreanische KI-Produktion
Palo Alto Networks mit starkem Quartal: Umsatz und Gewinn über Konsens - Aktie schwächelt dennoch
Bajaj-Mobility-Aktie höher: Tochter KTM erhält mit Christof Lischka einen CTPO
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochvormittag
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich flatexDEGIRO-Anleger freuen
Suche...
Plus500 Depot

Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen 03.06.2026 10:28:00

Palo Alto Networks mit starkem Quartal: Umsatz und Gewinn über Konsens - Aktie schwächelt dennoch

Palo Alto Networks mit starkem Quartal: Umsatz und Gewinn über Konsens - Aktie schwächelt dennoch

Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Dienstag nach US-Börsenschluss einen Blick in seine Bücher gewährt.

Palo Alto Networks
224.18 CHF -4.94%
Kaufen Verkaufen
• Palo Alto Networks übertrifft Erwartungen in Q3
• Starke Ausblicke
• Grosses Kundeninteresse an Cybersicherheit

Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat seine Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) belief sich auf 0,85 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein EPS von 0,80 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von 0,80 US-Dollar je Aktie erwartet.

Den Quartalsumsatz gab das Unternehmen mit 3,00 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 2,94 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,29 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

"Das dritte Quartal war für Palo Alto Networks ein herausragendes Quartal, in dem das organische Auftragswachstum an Fahrt gewann, da sich Kunden an uns wenden, um ihre KI-Implementierungen in grossem Massstab abzusichern", sagte Nikesh Arora, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Palo Alto Networks. "Die jüngsten Fortschritte an der KI-Front haben die Dringlichkeit im Bereich Cybersicherheit erhöht und die Gestalt der Branche für die kommenden Jahre neu definiert."

Starker Ausblick

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres stellt Palo Alto Networks einen Umsatz zwischen 3,35 und 3,36 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was über den von Analysten erwarteten 3,28 Milliarden US-Dollar liegt.

Zudem hob das Cybersicherheitsunternehmen seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf eine Spanne von 11,42 bis 11,43 Milliarden US-Dollar an, während die bisherige Spanne bei 11,28 bis 11,31 Milliarden US-Dollar lag. Analysten hatten mit 11,29 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Ferner rechnet das Unternehmen für das Schlussquartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 96 bis 98 Cent.

So reagiert die Palo Alto Networks-Aktie

Im Dienstagshandel an der NASDAQ schloss die Palo Alto-Aktie 1,10 Prozent tiefer bei 297,18 US-Dollar. Vorbörslich geht es um weitere 4,15 Prozent auf 284,86 US-Dollar abwärts.

Dass die Aktie trotz des Zahlen-Beats Federn lassen musste, begründen Marktbeobachter vor allem mit den jüngsten Mega-Akquisitionen von CyberArk und Chronosphere: Diese steuerten 388 Millionen Dollar zum Quartalsumsatz bei. Bereinigt um diese Zukäufe lag das organische Wachstum der jährlich wiederkehrenden Einnahmen (NGS ARR) bei 28 Prozent, was einigen Tech-Anlegern nicht dynamisch genug war. Zudem drückten die Integrationskosten das Unternehmen unbereinigt (nach GAAP) mit 177 Millionen Dollar in die roten Zahlen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Geberit-Aktie gefragt: Neues Aktienrückkauf-Programm geplant

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:33 SMI-Anleger orientierungslos
09:01 Marktüberblick: Tech-Rally setzt sich fort
07:00 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Der nächste Versuch
02.06.26 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
02.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
01.06.26 Geopolitische Spannungen und ein möglicher Deal setzen Ölpreis unter Druck
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’826.34 19.57 SO2BTU
Short 14’117.49 13.72 SGXB8U
Short 14’638.16 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’211.62 03.06.2026 10:22:32
Long 12’746.19 19.86 BSUR4U
Long 12’460.37 13.93 S69BJU
Long 11’911.07 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
Marvell Technology-Aktie springt zweistellig an: NVIDIA-Chef sieht das nächste "Billionen-Unternehmen"
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge
SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Nachmittag
ABB erweitert Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Beschleunigung von KI-Infrastruktur - Aktie letztlich fester
RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit Verlusten
Roche-Aktie dennoch im Minus: FDA nimmt Zulassungsantrag für Giredestrant zur Prüfung an

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.