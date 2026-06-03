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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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03.06.2026 08:46:32

Inditex Buy

Inditex
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Textilkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen an den Umsatz weitgehend erfüllt, mit den Bruttomargen sogar übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die jüngste Geschäftsentwicklung sehe gut aus. Die Konsensschätzungen dürften ein wenig steigen und die Aktien im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:19 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.34 € 		Abst. Kursziel*:
8.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.91%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
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