Inditex 51.01 CHF 5.71% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Textilkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen an den Umsatz weitgehend erfüllt, mit den Bruttomargen sogar übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die jüngste Geschäftsentwicklung sehe gut aus. Die Konsensschätzungen dürften ein wenig steigen und die Aktien im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:19 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.