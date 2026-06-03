Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Textilkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen an den Umsatz weitgehend erfüllt, mit den Bruttomargen sogar übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die jüngste Geschäftsentwicklung sehe gut aus. Die Konsensschätzungen dürften ein wenig steigen und die Aktien im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.34 €
|
Abst. Kursziel*:
8.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.91%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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Aktien in diesem Artikel
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