Inditex 50.89 CHF 5.47% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Modeherstellers für das erste Geschäftsquartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Im Mai hätten kalendarische Effekte die Geschäfte positiv beeinflusst./ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.