Inditex 50.89 CHF 5.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe die Markterwartungen zum Jahresauftakt knapp übertroffen und zudem einen starken Start ins zweite Quartal hingelegt, auch wenn letzterer von positiven Kalendereffekten begünstigt worden sei, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT





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