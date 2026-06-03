Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe die Markterwartungen zum Jahresauftakt knapp übertroffen und zudem einen starken Start ins zweite Quartal hingelegt, auch wenn letzterer von positiven Kalendereffekten begünstigt worden sei, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55.28 €
|
Abst. Kursziel*:
12.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
55.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|09:15
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:15
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:15
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|50.98
|5.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:16
|
Goldman Sachs Group Inc.
Inditex Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|08:55
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|08:47
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|08:46
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy
|08:44
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Underperform
|07:51
|
UBS AG
Apple Neutral