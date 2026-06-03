Bajaj-Mobility-Aktie höher: Tochter KTM erhält mit Christof Lischka einen CTPO

Lischka übernimmt damit die Gesamtverantwortung für Forschung und Fahrzeugentwicklung.

Er soll zudem die strategische Weiterentwicklung der Produktportfolios der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS vorantreiben sowie die Qualitätsstandards weiter ausbauen, teilte die Tochter des an der SIX kotierten Unternehmens Bajaj Mobility am Mittwoch mit.

KTM war zuletzt in den Schlagzeilen. Laut Medienberichten sollen Händler in mehreren Ländern Enduro-Motorräder mit voller Leistung, aber mit Zulassungspapieren für gedrosselte und damit strassenzugelassene Varianten verkauft haben. Der Motorradhersteller dementierte.

Mit der Ernennung von Lischka sei der KTM-Vorstand nun komplett, hiess es weiter. Gottfried Neumeister (CEO), Petra Preining (CFO), Stephan Reiff (CCO) und Lischka bilden künftig die Führungsriege.

Die Bajaj-Mobility-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,31 Prozent auf 18,50 Franken.

ra/hr

Mattighofen (awp)