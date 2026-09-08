LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 1000 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Argenx ist neben Genmab sein Top-Favorit im Biotech-Bereich. Argenx glänze durch das dynamischste Wachstum und seine Pipeline-Optionen./ag/gl;