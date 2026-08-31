arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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31.08.2026 10:02:22
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in arGEN-X eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der arGEN-X-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 464.80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.215 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 192.60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 895.20 EUR belief. Mit einer Performance von +92.60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 56.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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