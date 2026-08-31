EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der arGEN-X-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 464.80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.215 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 192.60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 895.20 EUR belief. Mit einer Performance von +92.60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 56.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch