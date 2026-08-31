arGEN-X-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu arGEN-X veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die arGEN-X-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 949,33 EUR für die arGEN-X-Aktie, was einem Anstieg von 54,13 EUR zum aktuellen EBR-Kurs in Höhe von 895,20 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG - - 26.08.2026 Deutsche Bank AG 925,00 EUR 3,33 25.08.2026 RBC Capital Markets - - 18.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 973,00 EUR 8,69 18.08.2026 Jefferies & Company Inc. - - 18.08.2026 UBS AG - - 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 950,00 EUR 6,12 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch