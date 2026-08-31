arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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31.08.2026 18:00:38
arGEN-X-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu arGEN-X veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die arGEN-X-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 949,33 EUR für die arGEN-X-Aktie, was einem Anstieg von 54,13 EUR zum aktuellen EBR-Kurs in Höhe von 895,20 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|-
|-
|26.08.2026
|Deutsche Bank AG
|925,00 EUR
|3,33
|25.08.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|18.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|973,00 EUR
|8,69
|18.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|18.08.2026
|UBS AG
|-
|-
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|950,00 EUR
|6,12
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
|25.08.26
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|18.08.26
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|RBC Capital Markets
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
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