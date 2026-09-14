arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
14.09.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in arGEN-X eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15.15 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die arGEN-X-Aktie investiert, befänden sich nun 660.066 arGEN-X-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 563’564.36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 853.80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5’535.64 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von arGEN-X belief sich zuletzt auf 53.41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.