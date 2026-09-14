EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15.15 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die arGEN-X-Aktie investiert, befänden sich nun 660.066 arGEN-X-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 563’564.36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 853.80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5’535.64 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von arGEN-X belief sich zuletzt auf 53.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch