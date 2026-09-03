arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx von 1140 auf 1215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Akash Tewari äußerte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Studiendaten nicht überzeugt, dass das Zöliakie-Konkurrenzpräparat von Teva dem Argenx-Antikörper FB102 wirklich überlegen ist. Er zieht folglich positive Rückschlüsse für Argenx./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
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Unternehmen:
arGEN-X N.V.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
905.60 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
909.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-