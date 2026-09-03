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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx von 1140 auf 1215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Akash Tewari äußerte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Studiendaten nicht überzeugt, dass das Zöliakie-Konkurrenzpräparat von Teva dem Argenx-Antikörper FB102 wirklich überlegen ist. Er zieht folglich positive Rückschlüsse für Argenx./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 19:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 19:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.