arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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28.09.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen arGEN-X-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde das arGEN-X-Papier via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen arGEN-X-Anteile an diesem Tag bei 451.90 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.213 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’870.33 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 25.09.2026 auf 845.20 EUR belief. Mit einer Performance von +87.03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
arGEN-X erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52.88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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