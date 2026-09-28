EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das arGEN-X-Papier via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen arGEN-X-Anteile an diesem Tag bei 451.90 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.213 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’870.33 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 25.09.2026 auf 845.20 EUR belief. Mit einer Performance von +87.03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

arGEN-X erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch