EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit arGEN-X-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 290.40 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.444 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen arGEN-X-Papiere wären am 04.09.2026 3’077.13 EUR wert, da der Schlussstand 893.60 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +207.71 Prozent.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 55.90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch