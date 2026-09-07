arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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07.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in arGEN-X-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit arGEN-X-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 290.40 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.444 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen arGEN-X-Papiere wären am 04.09.2026 3’077.13 EUR wert, da der Schlussstand 893.60 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +207.71 Prozent.
Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 55.90 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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