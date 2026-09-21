EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der arGEN-X-Aktie via Börse EBR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 625.20 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.160 arGEN-X-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 139.38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 871.40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 139.38 EUR, was einer positiven Performance von 39.38 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 54.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch