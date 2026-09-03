Aktien im Fokus: CME macht Rechenleistung mit Compute-Futures handelbar

• Kontrakte bilden monatliche Mietpreise für GPU-Rechenleistung ab und sollen Preisschwankungen für Unternehmen planbar machen• US-Aufsichtsbehörde CFTC hat eine öffentliche Konsultation zu Compute-Derivaten eingeleitet• Auch ICE und die auf KI spezialisierte Börse Architect entwickeln eigene Terminkontrakte auf Rechenleistung

Rechenleistung als knappe Ressource

Wer heute Rechenkapazität für das Training oder den Betrieb von KI-Modellen mieten will, zahlt einen Preis, der stark schwankt und kaum vergleichbar ist. "Jahrelang konnten zwei Unternehmen, die exakt dieselbe GPU-Kapazität erwarben, extrem unterschiedliche Preise zahlen, ohne dass sie feststellen konnten, wer das bessere Geschäft gemacht hatte. Nun steht ihnen ein Referenzwert zur Verfügung, mit dem sie dies überprüfen können", wird Silicon-Data-Chefin Carmen Li in einer Pressemitteilung von CME Group zitiert. Genau an diesem Punkt setzt die neue Generation von Finanzprodukten an, die Rechenleistung nicht mehr nur als technische Ressource, sondern als handelbares Gut behandeln. Der Hintergrund ist der massive Ausbau der KI-Infrastruktur. NVIDIA arbeitet bereits mit einigen der grössten Vermögensverwalter der Welt an einer Initiative, die mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den Aufbau von KI-Infrastruktur lenken könnte. In diesem Umfeld entsteht ein Bedarf, den Wert und die Kosten von Rechenkapazität nicht mehr nur intern zu kalkulieren, sondern über einen öffentlichen Markt abzubilden. Silicon-Data-Chefin Li fasst diesen Anspruch so zusammen, dass Compute-Futures dem Markt etwas geben, das es noch nie gab, nämlich einen öffentlichen, handelbaren Referenzpreis für die Ressource, auf der jedes KI-System läuft, wie es in der Pressemitteilung von CME Group heisst.

Compute-Futures im Detail

Die konkreten Produkte, die im Oktober an den Start gehen sollen, stammen von der Chicago Mercantile Exchange in Zusammenarbeit mit dem GPU-Marktanalysten Silicon Data. Laut Pressemitteilung von CME Group handelt es sich um zwei separate Kontrakte, den Silicon Data H100 Rental Index Future und den Silicon Data B200 Rental Index Future, die jeweils an die Mietkosten der NVIDIA-Grafikprozessoren H100 beziehungsweise des neueren Modells B200 gekoppelt sind. Beide Kontrakte werden laut CryptoSlate bar abgerechnet und orientieren sich, wie aus der Mitteilung von CME Group hervorgeht, an Silicon-Data-Indizes, die stündliche GPU-Mietpreise verfolgen. Jeder der beiden Kontrakte bildet dabei jeweils einen Monat Mietkosten für die entsprechende Chip-Generation ab, der H100-Kontrakt also einen Monat H100-Miete, der B200-Kontrakt entsprechend einen Monat B200-Miete.

Der Handelsstart ist für den 5. Oktober 2026 vorgesehen, allerdings ausdrücklich vorbehaltlich behördlicher Zustimmung, wie CME Group in der Ankündigung mitteilte. Welche Behörde konkret zustimmen muss, hat das Unternehmen nach Angaben von Finance Magnates bislang nicht öffentlich benannt. Für Marktteilnehmer bedeutet das Produkt zweierlei: Wer Rechenkapazität kauft, etwa ein KI-Unternehmen oder ein Cloud-Kunde, kann sich künftig gegen steigende Mietpreise absichern. Wer Rechenkapazität verkauft, etwa ein Rechenzentrumsbetreiber, kann umgekehrt sinkende Erlöse abfedern. Damit entsteht laut Finance Magnates eine zusätzliche Ebene im wachsenden Finanzökosystem rund um den KI-Infrastrukturausbau, bei der Anleger nicht mehr nur über Umwege wie Chipaktien oder Cloud-Anbieter-Bilanzen, sondern unmittelbar Zugang zum Preis der zugrunde liegenden Rechenkapazität erhalten.

Vom Öl -Markt zur KI-Wette

Die Analogie zum Rohstoffmarkt taucht in der Berichterstattung zu diesem Thema wiederholt auf, und sie stammt direkt aus der Produktankündigung von CME Group. Pete Keavey, Global Head of Energy and Environmental Products bei CME Group, erklärte laut Unternehmensmitteilung, Öl habe die Wirtschaft des 20. Jahrhunderts angetrieben und sich von einem reinen Spotmarkt zu einem globalen Terminmarkt entwickelt, und genau diese Entwicklung durchlaufe nun auch Rechenleistung: Die neuen Futures-Kontrakte machten Compute zu einer standardisierten, handelbaren Ware, die Unternehmen weltweit eine verlässliche, regulierte Möglichkeit biete, Preisrisiken zu steuern. Diese Einordnung lässt sich auch bei der Handelsplattform Architect Financial Technologies wiederfinden, die eigene Terminkontrakte auf GPU-Mietpreise anbietet und ihr Angebot explizit neben klassische Rohstoffderivate auf Kupfer, Silber, Gold sowie auf Erdgas und Strom stellt. Im Bereich für Spekulanten und Arbitrageure formuliert das Unternehmen auf der eigenen Webseite den Anspruch, das derzeit wichtigste Gut überhaupt bepreisen zu wollen. Laut Finance Magnates hat Architect bereits im Januar 2026 in Partnerschaft mit dem Indexanbieter Ornn Data unbefristete Futures auf GPU- und DRAM-Mietpreise an der eigenen, in Bermuda regulierten Börse AX gestartet. Die CME-Kontrakte unterscheiden sich davon durch feste Fälligkeitstermine statt unbefristeter Laufzeiten und laufen über die NYMEX, was laut Finance Magnates erstmals einen US-regulierten Handelsplatz für Rechenleistung schafft.

Wer hinter dem neuen Rechenleistungs-Markt steht

Treibende Kraft der ersten konkreten Produktankündigung ist die Partnerschaft zwischen CME Group als etablierter Terminbörse und Silicon Data als spezialisiertem Anbieter von GPU-Marktdaten und Benchmarking. Silicon Data wird laut eigenen Angaben von der globalen Handelsfirma DRW unterstützt, was dem noch jungen Unternehmen Zugang zu etablierter Marktinfrastruktur verschafft. Diese Konstellation folgt einem in der Rohstoffwelt gängigen Muster, bei dem eine Terminbörse mit einem spezialisierten Indexanbieter kooperiert, um belastbare Referenzpreise zu etablieren. Auf der Nutzerseite zeichnen sich laut Berichterstattung von CryptoSlate mehrere Gruppen ab, die von den neuen Kontrakten profitieren könnten. Dazu zählen klassische Cloud-Betreiber und Rechenzentrumsbetreiber, die ihre Erträge gegen fallende GPU-Mietpreise absichern wollen, ebenso wie Unternehmen, die Rechenkapazität einkaufen und sich gegen steigende Kosten schützen möchten. Bemerkenswert ist zudem das Interesse von Bitcoin-Minern, die zunehmend in KI-Rechenzentren investieren. Das Unternehmen HIVE Digital Technologies hat laut CryptoSlate einen fünfjährigen KI-Cloud-Vertrag über etwa 350 Millionen US-Dollar abgeschlossen, für den rund 185 Millionen US-Dollar in den Einsatz von 2'016 NVIDIA-Blackwell-Ultra-Grafikprozessoren investiert werden sollen, bevor der Vertrag die projizierte jährliche Umsatzrate von 70 Millionen US-Dollar erreicht. Auch Riot Platforms hat sich laut demselben Bericht Zugang zu einer Fremdfinanzierung von bis zu 573 Millionen US-Dollar für ein Rechenzentrumsprojekt mit einer kritischen IT-Leistung von 191 Megawatt am Standort Rockdale gesichert.

Regulatorische Hürden auf dem Weg zum Handelsstart

Der für Oktober angesetzte Termin ist kein gesicherter Starttermin, sondern hängt an der Zustimmung der US-Terminmarktaufsicht. Die Commodity Futures Trading Commission eröffnete laut Bericht von CryptoSlate am 19. August eine öffentliche Konsultation zu Compute-Derivaten, in der sie Rückmeldungen zur Grösse und Liquidität der zugrunde liegenden Märkte, zu Manipulationsrisiken, zum Kundenschutz sowie zu unbefristeten Futures-Kontrakten auf Rechenkapazität einholt. CFTC-Chairman Michael Selig wird in diesem Zusammenhang mit der Aussage zitiert, ein robuster Derivatemarkt für Rechenleistung sei wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten im Bereich künstlicher Intelligenz, und er bezeichnete die Konsultation als ersten Schritt auf dem Weg zu einem Regelwerk für diesen entstehenden Markt. Aus der Investmentbranche kommt zusätzlicher Druck in Richtung einer schnellen, aber durchdachten Regulierung. Tushar Jain, Mitgründer der Investmentfirma Multicoin Capital und Mitglied des Innovation Advisory Committee der CFTC, drängte laut CryptoSlate-Bericht darauf, dass die Aufsichtsbehörde für neue Märkte wie Compute-Derivate eine Innovationsausnahme oder einen regulatorischen Schutzraum schaffen solle, damit sich neue Produkte innerhalb eines regulierten Rahmens entwickeln können. Bis zu einer endgültigen Entscheidung bleibt der Handelsstart am 5. Oktober damit unter Vorbehalt.

Konkurrenz um die Rechenleistungs-Börse

CME Group ist nicht der einzige Anbieter, der auf diesen neuen Markt setzt. Die Intercontinental Exchange entwickelt laut CryptoSlate-Bericht eigenständig Futures-Kontrakte, die an Indizes für GPU-Rechenkapazität gekoppelt sind. Auch die auf KI-Wirtschaft spezialisierte Handelsplattform Architect bietet nach eigenen Angaben bereits gelistete Futures und Optionen auf GPU-Mietpreise verschiedener NVIDIA-Chipgenerationen an, von H100 über H200 und B200 bis B300, mit Laufzeiten von einem Monat bis zu zwei Jahren. Das Unternehmen positioniert sich dabei als eigenständige, auf die KI-Ökonomie zugeschnittene Terminbörse und ergänzt sein Angebot um klassische Rohstoffderivate auf Metalle wie Kupfer und Energieträger, die für den Bau von Rechenzentren relevant sind. Diese Parallelentwicklungen deuten darauf hin, dass sich mehrere Marktteilnehmer gleichzeitig ein Stück eines Marktes sichern wollen, dessen tatsächliche Grösse noch unklar ist. Wie gross das Handelsvolumen am Ende tatsächlich ausfällt, hängt massgeblich davon ab, wie viele Marktteilnehmer bereit sind, ihre Positionen über standardisierte Terminkontrakte statt über individuell verhandelte Verträge abzuwickeln.

Wie nachhaltig ist die Knappheit von Rechenleistung?

Ob sich Compute-Futures langfristig als Absicherungsinstrument etablieren, hängt auch davon ab, welche Risiken die Kontrakte tatsächlich abdecken und welche nicht. Eine Analyse von CryptoSlate zu den Plänen der Bitcoin-Miner zeigt, dass die neuen Futures zwar das Preisrisiko für GPU-Mietkosten absichern können, aber weder Finanzierungsrisiken noch Bauverzögerungen oder Ausrüstungsengpässe abdecken. VanEck-Analyst Matthew Sigel wird in diesem Zusammenhang mit der Einschätzung zitiert, dass Miner-Unternehmen zunehmend anhand des Kapitalbedarfs für ihre KI-Projekte bewertet würden statt allein anhand ihres Bitcoin-Geschäfts. Nach seinen Berechnungen, die auf eigenen Finanzierungsannahmen und nicht auf Unternehmensangaben beruhen, benötige Riot Platforms für sein sichtbares KI-Projektportfolio in Rockdale rund 475 Millionen US-Dollar an Eigenkapital, während die ebenfalls als Bitcoin-Miner mit wachsenden KI-Ambitionen positionierten Unternehmen CleanSpark für sein Projekt in Sandersville etwa 385 Millionen US-Dollar und Hut 8 für die zweite Phase seines Projekts in Beacon Point rund 774 Millionen US-Dollar aufbringen müssten.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.ch