EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit der arGEN-X-Aktie statt. Diesen Tag beendete das arGEN-X-Papier bei 13.81 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das arGEN-X-Papier investiert hätte, hätte er nun 72.411 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 730.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52’874.73 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5’187.47 Prozent gesteigert.

arGEN-X wurde am Markt mit 45.68 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch