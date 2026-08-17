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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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18.08.2026 07:23:46

arGEN-X Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 907 auf 973 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den Antikörperspezialisten blieben nach den positiven Daten aus der ALKUVIA-Studie mit Vyvgart sehr gut, schrieb Rajan Sharma am Montagabend. Für beide Subtypen der seltenen Skelettentzündung Myositis setzte er im Bewertungsmodell bei den Vyvgart-Chancen nun geringere Risiken an. Die Aktien der Belgier bleiben auf "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 21:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
805.80 € 		Abst. Kursziel*:
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Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
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06.08.26 arGEN-X Neutral UBS AG
06.08.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
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27.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
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