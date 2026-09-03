Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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03.09.2026 16:24:00
VW-Aktie im Plus: Konzern ordnet Vertriebsspitze in Nordamerika neu
Laut einer Volkswagen-Mitteilung soll Marco Schubert die Gesamtverantwortung für das Nordamerika-Geschäft übernehmen und direkt an Vorstandschef Oliver Blume berichten.
Schubert sei derzeit Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei AUDI sowie Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns mit Schwerpunkt auf Vertrieb, Marketing und After Sales.
Martin Sander übernehme die Rolle als neues Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei AUDI sowie als Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns. Martin Jahn werde Mitglied des Markenvorstands von Volkswagen mit Verantwortung für Vertrieb, Marketing und After Sales.
Volkswagen füllt vor Aufsichtsratssitzung Vakanz mit Marianne Heiss
Kurz vor der wichtigen VW-Aufsichtsratssitzung am Freitag kann der Automobilhersteller eine Vakanz in dem Kontrollgremium auf der Kapitalseite füllen. Marianne Heiss, die bereits bis Juli 2025 Mitglied des Aufsichtsrates war, wurde mit sofortiger Wirkung gerichtlich bestellt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Marianne Heiss erneut für den Aufsichtsrat gewinnen konnten", sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Damit ist das Kontrollgremium wieder vollständig besetzt, das am Freitag über die weitreichenden Sparpläne des Automobilkonzerns entscheiden muss.
Ihre Vorgängerin Susanne Wiegand hatte kurz vor der Hauptversammlung im Juni, auf der sie hätte bestätigt werden sollen, das Handtuch geworfen.
Die Volkswagen-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel stellenweise 1,95 Prozent höher bei 75,14 Euro.
DJG/gos
Von Nina Kienle
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