VW-Aktie im Plus: Konzern ordnet Vertriebsspitze in Nordamerika neu

Schubert werde dem erweiterten Vorstandskomitee der Nordamerika-Region beitreten und die Position am 1. Oktober antreten. Kjell Gruner, der zuvor als CEO der Volkswagen Group of America und CEO der Volkswagen Marke Nordamerika für die Region verantwortlich war, trete zurück, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, teilte das Unternehmen mit.

Schubert sei derzeit Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei AUDI sowie Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns mit Schwerpunkt auf Vertrieb, Marketing und After Sales.

Martin Sander übernehme die Rolle als neues Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei AUDI sowie als Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns. Martin Jahn werde Mitglied des Markenvorstands von Volkswagen mit Verantwortung für Vertrieb, Marketing und After Sales.

Volkswagen füllt vor Aufsichtsratssitzung Vakanz mit Marianne Heiss

Kurz vor der wichtigen VW-Aufsichtsratssitzung am Freitag kann der Automobilhersteller eine Vakanz in dem Kontrollgremium auf der Kapitalseite füllen. Marianne Heiss, die bereits bis Juli 2025 Mitglied des Aufsichtsrates war, wurde mit sofortiger Wirkung gerichtlich bestellt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Marianne Heiss erneut für den Aufsichtsrat gewinnen konnten", sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Damit ist das Kontrollgremium wieder vollständig besetzt, das am Freitag über die weitreichenden Sparpläne des Automobilkonzerns entscheiden muss.

Ihre Vorgängerin Susanne Wiegand hatte kurz vor der Hauptversammlung im Juni, auf der sie hätte bestätigt werden sollen, das Handtuch geworfen.

Die Volkswagen-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel stellenweise 1,95 Prozent höher bei 75,14 Euro.

DJG/gos

Von Nina Kienle

DOW JONES