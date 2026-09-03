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03.09.2026 03:15:41
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat es eine neue Beteiligung in das Portfolio geschafft.
Im folgenden Ranking werden die grössten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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