Ferrari 332.94 CHF -0.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Durch die anhaltend starke Fahrzeugpipeline, einen immer besseren Modellmix, hohe Preissetzungsmacht sowie zunehmende Bedeutung für ultrareiche Kunden verdiene sich Ferrari seinen Bewertungsvorsprung gegenüber dem Luxuskonzern Hermes, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.