Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Durch die anhaltend starke Fahrzeugpipeline, einen immer besseren Modellmix, hohe Preissetzungsmacht sowie zunehmende Bedeutung für ultrareiche Kunden verdiene sich Ferrari seinen Bewertungsvorsprung gegenüber dem Luxuskonzern Hermes, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
355.50 €
|
Abst. Kursziel*:
29.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
355.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.25%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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