EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingebracht

Am 10.08.2021 wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 265.40 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.377 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 763.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 287.57 EUR wert. Mit einer Performance von +187.57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 47.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch