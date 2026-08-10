arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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10.08.2026 10:02:24
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 10.08.2021 wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 265.40 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.377 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 763.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 287.57 EUR wert. Mit einer Performance von +187.57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 47.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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