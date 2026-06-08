Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?

• UniCredit-Angebot liegt unter aktuellem Börsenkurs• Commerzbank verweist auf starke Geschäftszahlen und Eigenständigkeit• Markt spekuliert auf Nachbesserung oder Kursreaktion nach Fristende

Die Commerzbank-Aktie notiert aktuell bei 37,10 Euro (Schlussstand: 05.06.2026). Das italienische Finanzhaus UniCredit, das sich derzeit um eine Übernahme des deutschen Konkurrenten bemüht, bietet 0,485 eigene Aktien je Commerzbank-Papier, was zum Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung Anfang März 2026 einem rechnerischen Gegenwert von rund 30,80 Euro entsprach.

Bei einem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie von 73,15 Euro ergibt sich ein impliziter Angebotswert von etwa 35,47 Euro, immer noch über vier Prozent unter dem Börsenkurs. Wer andient, tauscht also ein stark gelaufenes Papier gegen UniCredit-Aktien und akzeptiert damit indirekt eine Bewertung, die der Markt längst überholt hat. Wer diese Lücke als Handelssignal liest, spielt auf etwas anderes: Entweder muss UniCredit-CEO Andrea Orcel nachbessern, oder der Übernahme-Aufschlag fliegt aus dem Kurs. Beides ist ein potenzieller Anleger-Trade.

Was die Lücke antreibt

Der Spread ist dabei kein Kursrauschen, sondern strukturell: Die UniCredit hält eigenen Angaben zufolge 34,37 Prozent. Zusätzlich verfügt die Bank über Finanzinstrumente, die ihren potenziellen Anteil auf rund 37,6 Prozent erhöhen. Bislang wurde das Angebot aber noch nicht nachgebessert und Insidern zufolge plant die Mailänder Bank auch keine Erhöhung der Offerte. Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank empfehlen ihren Aktionären vor diesem Hintergrund ausdrücklich, das Angebot abzulehnen. Das Ergebnis dieser Empfehlung ist entsprechend eindeutig: Jüngsten Angaben zufolge sind dem potenziellen Käufer bislang lediglich 7,6 Prozent der ausstehenden Aktien im Rahmen des Tauschangebotes angedient worden. Die reguläre Annahmefrist läuft noch bis zum 16. Juni 2026, mit der Option auf eine Verlängerung bis zum 3. Juli, doch Zeit kauft nicht automatisch eine Prämie.

Die Commerzbank spielt ihre eigene Karte

Die Frankfurter Bank liefert derweil ihrerseits fundamentale Argumente für Eigenständigkeit. Im ersten Quartal 2026 stieg der operative Gewinn um 11 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, das stärkste Quartal der jüngeren Geschichte. Der Vorstand hob die Jahresprognose auf mindestens 3,4 Milliarden Euro Überschuss an, 200 Millionen Euro über dem bisherigen Ziel. Für 2030 plant das Management einen Konzerngewinn von 5,9 Milliarden Euro bei einer Eigenkapitalrendite von 21 Prozent. Die Dividende für 2025 stieg von 0,65 auf 1,10 Euro je Aktie, die Aktionäre stimmten auf der Hauptversammlung im Mai mit 99,88 Prozent zu. Hinzu kommt eine neue Ermächtigung für Aktienrückkäufe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals. Analysten reagierten auf diese starken Zahlen: Barclays traut der Commerzbank-Aktie einen Sprung bis auf 42 Euro zu, ebenso wie die Deutsche Bank - jeweils mit Verweis auf das eigenständige Gewinnpotenzial der Bank. Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für das Finanzhaus nach den Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen.

Anleger haben vor diesem Hintergrund zwei mögliche Szenarien vor der Brust.

Szenario A: Orcel muss nachbessern

Bei einer normalen Übernahme kaufen Arbitrageure das Zielunternehmen und shorten den Käufer, um den Spread bis zum Abschluss zu vereinnahmen. In diesem konkreten Fall funktioniert die Mechanik anders, weil das Angebot unter dem Marktwert liegt. Ein Teil des Marktes wettet deshalb darauf, dass Orcel bis zum 16. Juni nachliefert, entweder durch eine höhere Tauschrelation oder eine Barkomponente, die das Angebot überhaupt erst attraktiv macht.

Das Kursverhalten stützt diese Lesart: Die Aktien beider Banken, die der Commerzbank ebenso wie die der UniCredit, sind zuletzt parallel gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Markt bereits ein verbessertes Angebot einpreist. Ohne Nachbesserung dürfte daher kaum ein Commerzbank-Aktionär mit ökonomischem Kalkül zur bisherigen Offerte seine Commerzbank-Aktien eintauschen, wenn der Markt mehr bietet. Das Risiko dieses Trades ist allerdings klar: Insidern zufolge plant die UniCredit derzeit keine Erhöhung der Offerte. Wer also auf eine Nachbesserung setzt, die UniCredit-Chef Orcel aber nicht liefert, sitzt auf einer Position, die sich in Luft auflöst.

Szenario B: Der Event-Drop als Einstiegspunkt

Sollte die Frist am 16. Juni ergebnislos ablaufen, droht der Commerzbank-Aktie ein kurzfristiger Kursrückgang, weil die eingepreiste Übernahmeprämie ausgepreist wird. Für Value-Trader, die auf die eigenständige Ertragskraft der Bank setzen, wäre genau das ein möglicher Einstiegspunkt. Denn die operative Basis, die Bettina Orlopp, die Vorstandschefin der Commerzbank, gegen das Angebot ins Feld führt, ist real: steigende Gewinne, höhere Ausschüttungen, ein Rückkaufprogramm, das den Kurs stützt. Wer glaubt, dass der Markt nach dem Event-Drop diese Substanz neu bewertet, kauft den Rücksetzer. Das Risiko in diesem Szenario ist allerdings, dass UniCredit als Grossaktionär nicht einfach verschwindet. Ein erneuter Anlauf unter neuen Bedingungen bleibt vor diesem Hintergrund jederzeit möglich, was das Kursbild dauerhaft mit einer Übernahmeprämie überlagert, die schwer zu kalkulieren ist.

Am 16. Juni 2026 um Mitternacht läuft die reguläre Annahmefrist ab. Ob Orcel nachbessert, die Frist bis zum 3. Juli verlängert oder das Angebot faktisch scheitert, wird die Kursdynamik der Commerzbank unmittelbar danach neu setzen. Das ist der nächste harte Beobachtungspunkt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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