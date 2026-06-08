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Dow Jones-Performance im Fokus 08.06.2026 16:02:41

Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain

Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

NVIDIA
165.94 CHF -0.41%
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Am Montag verbucht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0.22 Prozent auf 50’976.22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20.285 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.46 Prozent höher bei 51’610.02 Punkten in den Handel, nach 50’866.78 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 50’933.85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51’277.15 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Wert von 49’609.16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 47’501.55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42’762.87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.36 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 51’660.40 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 1.80 Prozent auf 1’057.33 USD), NVIDIA (+ 1.63 Prozent auf 208.44 USD), Chevron (+ 1.56 Prozent auf 190.24 USD), Apple (+ 1.17 Prozent auf 310.94 USD) und Cisco (+ 1.11 Prozent auf 122.99 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-1.47 Prozent auf 182.94 USD), Microsoft (-0.96 Prozent auf 412.68 USD), Walt Disney (-0.95 Prozent auf 98.76 USD), Sherwin-Williams (-0.88 Prozent auf 302.61 USD) und Visa (-0.45 Prozent auf 322.13 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5’613’644 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.310 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6.22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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