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Portfolio-Einblick 08.06.2026 03:20:00

Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026

Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026

Die von Bill und Melinda Gates ins Leben gerufene, milliardenschwere Gates Foundation verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Veränderungen gab es im ersten Quartal.

Sofern das verwaltete Vermögen institutioneller Investoren 100 Millionen US-Dollar übersteigt, ist diese quartalsweise Offenlegung ihrer Beteiligung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtend. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch öffentlich zugänglich ist.

Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust: Denn mit einem verwalteten Vermögen von rund 31,66 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 35,36 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den grössten privaten Stiftungen weltweit und ist daher zur Einreichung des 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im ersten Quartal 2026 blieb der Trust weitgehend unangetastet, eine Veränderung fällt jedoch schwer ins Gewicht: Die vollständige Liquidation der Microsoft-Position. Das folgende Ranking stellt die zehn grössten Positionen des Trusts nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot vor.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch


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