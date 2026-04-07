Apple Aktie 908440 / US0378331005
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07.04.2026 09:47:29
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Analyse jüngster App Store-Daten zeige, dass das Wachstum im März-Quartal 2026 bei um die sieben Prozent liege, belastet von eher dünnem Wachstum in den USA, schrieb David Vogt am Montag./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 258.86
|
Abst. Kursziel*:
8.17%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 258.95
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Abst. Kursziel aktuell:
8.13%
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Analyst Name::
David Vogt
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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