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07.04.2026 09:47:29

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Analyse jüngster App Store-Daten zeige, dass das Wachstum im März-Quartal 2026 bei um die sieben Prozent liege, belastet von eher dünnem Wachstum in den USA, schrieb David Vogt am Montag./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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