ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

8.68
CHF
0.80
CHF
10.09 %
10:27:29
SWX
04.02.2026 08:18:33

ams-OSRAM Underweight

ams-OSRAM
8.76 CHF 10.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Underweight
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5.35 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
7.88 CHF 		Abst. Kursziel*:
-32.11%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
8.76 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-38.95%
Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

