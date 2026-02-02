ams-OSRAM 8.36 CHF 1.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Für den Halbleiterproduzenten stehe wohl ein weiteres Übergangsjahr an, schrieb Harry Blaiklock in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden ersten Quartal liege um ein Fünftel unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



