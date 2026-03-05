Donnerstagshandel in Zürich: Anleger lassen SPI mittags steigen

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.10 Prozent fester bei 18’639.15 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.462 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.206 Prozent tiefer bei 18’581.45 Punkten, nach 18’619.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18’685.98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’490.68 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 1.84 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der SPI 18’583.04 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der SPI einen Wert von 17’777.13 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 17’300.38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.18 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19’309.93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17’950.56 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Schweiter Technologies (+ 7.76 Prozent auf 264.00 CHF), lastminutecom (+ 5.38 Prozent auf 13.70 CHF), ams-OSRAM (+ 4.54 Prozent auf 8.52 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4.44 Prozent auf 0.13 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3.21 Prozent auf 28.28 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Cicor Technologies (-9.46 Prozent auf 143.50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5.51 Prozent auf 6.00 CHF), Komax (-5.00 Prozent auf 58.90 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF) und Bossard (-3.87 Prozent auf 149.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’576’880 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 320.145 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79.95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

