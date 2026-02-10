Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

8.45
CHF
0.24
CHF
2.93 %
09:59:29
SWX
10.02.2026 09:16:15

ams-OSRAM Equal Weight

ams-OSRAM
8.60 CHF 4.62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 10 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Halbleiter-Unternehmen habe ein insgesamt überdurchschnittliches Quartal hinter sich, schrieb Simon Coles am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Equal Weight
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
8.48 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.92%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8.60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
04.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
