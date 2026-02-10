ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
10.02.2026 09:16:15
ams-OSRAM Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 10 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Halbleiter-Unternehmen habe ein insgesamt überdurchschnittliches Quartal hinter sich, schrieb Simon Coles am Dienstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Equal Weight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
8.48 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.92%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
8.60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
