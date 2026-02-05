ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
8.13CHF
-0.12CHF
-1.45 %
05.02.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 07:18:19
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs an Infineon verbessere die Finanzen des Unternehmens, schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend. Der Bewertungsrückschlag sei ungerechtfertigt./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Anzeige
Passende Hebelprodukte auf ams-OSRAM
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender ams-OSRAM-Kurs
|>5
|Fallender ams-OSRAM-Kurs
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.20 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.13 CHF
|
Abst. Kursziel*:
62.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.29 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.23%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
04.02.26
|AMS Osram senkt dank Devestition Verschuldung - Fokus auf Digital Photonics (AWP)
|
04.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI freundlich (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
04.02.26
|AMS Osram senkt dank Devestition Verschuldung - Fokus auf Digital Photonics (AWP)
|
04.02.26
|SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.02.26