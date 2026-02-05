ams-OSRAM 8.29 CHF -4.05% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs an Infineon verbessere die Finanzen des Unternehmens, schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend. Der Bewertungsrückschlag sei ungerechtfertigt./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.