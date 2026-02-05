Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

8.13
CHF
-0.12
CHF
-1.45 %
05.02.2026
SWX
06.02.2026 07:18:19

ams-OSRAM Buy

ams-OSRAM
8.29 CHF -4.05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs an Infineon verbessere die Finanzen des Unternehmens, schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend. Der Bewertungsrückschlag sei ungerechtfertigt./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

