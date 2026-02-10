ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von AMS-Osram beim unveränderten Kursziel von 9,50 Franken von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen nahezu ausgeglichen beim Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die jüngsten Signale für das erste Quartal und implizit auch das Gesamtjahr seien eher zurückhaltend gewesen./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.50 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.96%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
10.02.26
|AMS Osram verbessert Profitabilität und legt neues Sparprogramm auf (AWP)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in Zürich: SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.02.26
|AMS Osram verbessert Profitabilität und legt neues Sparprogramm auf (AWP)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt zurück (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Börse Zürich: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|08:56
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8.39
|-3.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|
Bernstein Research
Siemens Energy Outperform
|09:53
|
RBC Capital Markets
thyssenkrupp nucera Outperform
|09:52
|
Bernstein Research
Ahold Delhaize Market-Perform
|09:51
|
RBC Capital Markets
Commerzbank Sector Perform
|09:50
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Buy
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Douglas Buy