eToro entdecken

ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

8.32
CHF
-0.34
CHF
-3.93 %
10:32:57
SWX
11.02.2026 08:56:03

ams-OSRAM Hold

ams-OSRAM
8.26 CHF -1.15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von AMS-Osram beim unveränderten Kursziel von 9,50 Franken von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen nahezu ausgeglichen beim Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die jüngsten Signale für das erste Quartal und implizit auch das Gesamtjahr seien eher zurückhaltend gewesen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9.50 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8.24 CHF 		Abst. Kursziel*:
15.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.26 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.96%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

08:56 ams-OSRAM Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
10.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
