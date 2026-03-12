Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’866 -0.7%  SPI 17’963 0.0%  Dow 46’775 -1.4%  DAX 23’548 -0.4%  Euro 0.9029 0.1%  EStoxx50 5’734 -1.1%  Gold 5’151 -0.2%  Bitcoin 55’012 0.2%  Dollar 0.7834 0.3%  Öl 100.0 6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Deutsche Börse-Aktie fester: Kommt grösstem Zukauf ihrer Geschichte näher
ams-OSRAM-Aktie fester: Moody's erhöht Ausblick für ams-Osram-Rating
Generali-Aktie profitiert: Gewinnsprung sorgt für höhere Dividende
Partners Group-Aktie in Grün: VRP rechnet mit Verdoppelung der Ausfallrate am Private-Credit-Markt
Suche...

ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ausblick 12.03.2026 15:20:36

ams-OSRAM-Aktie fester: Moody's erhöht Ausblick für ams-Osram-Rating

ams-OSRAM-Aktie fester: Moody's erhöht Ausblick für ams-Osram-Rating

Die Ratingagentur Moody's blickt optimistischer auf ams-Osram.

ams-OSRAM
8.04 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen
Der Ausblick für die Bonitätseinstufung des Technologiekonzerns wurde von "stabil" auf "positiv" angehoben, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Das langfristige Corporate Family Rating (CFR) bleibt unverändert bei "B3", ebenso das Rating für die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls (PDR).

Der verbesserte Ausblick signalisiert, dass sich die Kreditwürdigkeit von ams-OSRAM in den kommenden 18 bis 24 Monaten weiter aufhellen könnte. Als Treiber nennt Moody's mögliche Erlöse aus Unternehmensverkäufen sowie überschüssige Liquidität, die zur Rückführung kurzfristiger Verbindlichkeiten genutzt werden könnten. Zudem dürften die laufenden Restrukturierungsmassnahmen die Kostenbasis senken und die operative Effizienz steigern.

Die ams-OSRAM-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,48 Prozent auf 8,23 Franken.

cf/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

Sensor-Deal mit ams-OSRAM: Infineon-Aktie gibt nach

Bildquelle: OSRAM