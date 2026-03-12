ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
12.03.2026 15:20:36
ams-OSRAM-Aktie fester: Moody's erhöht Ausblick für ams-Osram-Rating
Die Ratingagentur Moody's blickt optimistischer auf ams-Osram.
Der verbesserte Ausblick signalisiert, dass sich die Kreditwürdigkeit von ams-OSRAM in den kommenden 18 bis 24 Monaten weiter aufhellen könnte. Als Treiber nennt Moody's mögliche Erlöse aus Unternehmensverkäufen sowie überschüssige Liquidität, die zur Rückführung kurzfristiger Verbindlichkeiten genutzt werden könnten. Zudem dürften die laufenden Restrukturierungsmassnahmen die Kostenbasis senken und die operative Effizienz steigern.
Die ams-OSRAM-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,48 Prozent auf 8,23 Franken.
cf/ra
Zürich (awp)
