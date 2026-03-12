ams-OSRAM-Aktie fester: Moody's erhöht Ausblick für ams-Osram-Rating

Der Ausblick für die Bonitätseinstufung des Technologiekonzerns wurde von "stabil" auf "positiv" angehoben, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Das langfristige Corporate Family Rating (CFR) bleibt unverändert bei "B3", ebenso das Rating für die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls (PDR).

Der verbesserte Ausblick signalisiert, dass sich die Kreditwürdigkeit von ams-OSRAM in den kommenden 18 bis 24 Monaten weiter aufhellen könnte. Als Treiber nennt Moody's mögliche Erlöse aus Unternehmensverkäufen sowie überschüssige Liquidität, die zur Rückführung kurzfristiger Verbindlichkeiten genutzt werden könnten. Zudem dürften die laufenden Restrukturierungsmassnahmen die Kostenbasis senken und die operative Effizienz steigern.

Die ams-OSRAM-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,48 Prozent auf 8,23 Franken.

