Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’032 1.2%  SPI 19’248 1.0%  Dow 48’959 0.3%  DAX 25’021 0.1%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’125 0.2%  Gold 5’121 -2.0%  Bitcoin 49’229 -1.5%  Dollar 0.7745 0.0%  Öl 71.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: HP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Galenica-Aktie tiefer: Tochter beendet Produktion in Interlaken
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
FMC-Aktie: Einführung eines neuen Dialysegeräts könnte Fresenius Medical Care in 2026 bremsen
Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Suche...
Plus500 Depot

MindMaze Therapeutics Aktie 125112599 / CH1251125998

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 24.02.2026 15:58:54

Freundlicher Handel in Zürich: SPI auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Zürich: SPI auf grünem Terrain

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

MindMaze Therapeutics
0.77 CHF -14.09%
Kaufen Verkaufen

Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.97 Prozent auf 19’235.63 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.524 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.167 Prozent leichter bei 19’019.70 Punkten, nach 19’051.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’238.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’019.70 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SPI 18’221.56 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’386.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’144.50 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19’238.83 Punkte. Bei 17’950.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 13.67 Prozent auf 4.32 CHF), Orior (+ 11.70 Prozent auf 11.84 CHF), Rieter (+ 6.91 Prozent auf 3.56 CHF), Barry Callebaut (+ 6.25 Prozent auf 1’530.00 CHF) und ams-OSRAM (+ 4.61 Prozent auf 8.96 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-11.76 Prozent auf 0.11 CHF), Bellevue (-10.97 Prozent auf 9.66 CHF), MindMaze Therapeutics (-7.39 Prozent auf 0.79 CHF), Evolva (-7.01 Prozent auf 0.90 CHF) und Galenica (-6.73 Prozent auf 94.95 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2’678’110 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 329.155 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79.95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Galenica AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten