Freundlicher Handel in Zürich: SPI auf grünem Terrain

Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.97 Prozent auf 19’235.63 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.524 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.167 Prozent leichter bei 19’019.70 Punkten, nach 19’051.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’238.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’019.70 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SPI 18’221.56 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’386.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’144.50 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19’238.83 Punkte. Bei 17’950.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 13.67 Prozent auf 4.32 CHF), Orior (+ 11.70 Prozent auf 11.84 CHF), Rieter (+ 6.91 Prozent auf 3.56 CHF), Barry Callebaut (+ 6.25 Prozent auf 1’530.00 CHF) und ams-OSRAM (+ 4.61 Prozent auf 8.96 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-11.76 Prozent auf 0.11 CHF), Bellevue (-10.97 Prozent auf 9.66 CHF), MindMaze Therapeutics (-7.39 Prozent auf 0.79 CHF), Evolva (-7.01 Prozent auf 0.90 CHF) und Galenica (-6.73 Prozent auf 94.95 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2’678’110 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 329.155 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79.95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

