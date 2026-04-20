AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 525 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst David Dai begründete das höhere Kursziel mit dem sich vollziehenden Übergang von Chatbot-basierter zu auf Agenten spezialisierter Künstlicher Intelligenz. Die Investitionsvolumina für Prozessoren dürften sich in einem Basisszenario von 2025 bis 2030 versechsfachen, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. AMD und Intel dürften von einer starken Nachfrage nach Servern im Zusammenhang mit KI profitieren./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 600.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 507.29
|
Abst. Kursziel*:
18.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 516.71
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.12%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
16.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
16.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Schwacher Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
16.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verbilligt sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.06.26