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18.08.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag massiv unter Druck
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 477,86 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 477,86 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 477,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 488,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'492'260 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 584,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,77 Prozent.
Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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