AMD Aktie 903491 / US0079031078
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17.08.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend ins Minus
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 508,12 USD abwärts.
Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 508,12 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 506,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 513,96 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'639'211 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,07 Prozent hinzugewinnen. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,24 USD ab. Mit einem Kursverlust von 70,63 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,38 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.69 Mrd. USD umgesetzt.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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