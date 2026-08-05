AMD Aktie 903491 / US0079031078
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie letztlich bei 115.82 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8.634 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 518.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’477.47 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 347.75 Prozent gesteigert.
Alle AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 790.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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