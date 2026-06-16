Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Amazon habe jüngst Walmart als weltweit umsatzstärksten Einzelhändler abgelöst, schrieb Brad Erickson in einer Sektorstudie am Dienstag. Im ersten Halbjahr 2025 habe sich der Aktienkurs schwergetan, teilweise wegen Sorgen vor Einfuhrzöllen und Handelskriegen. In Zeiten zunehmender Inflation dürften sich Amazon und Walmart gut schlagen, denn ihre geschäftlichen Ergebnisse seien defensiver Natur./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 246.02
|
Abst. Kursziel*:
30.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 246.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.03%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:51
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|197.29
|0.72%
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