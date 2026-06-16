Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’761 0.3%  SPI 19’417 0.2%  Dow 51’671 0.9%  DAX 25’059 0.7%  Euro 0.9221 0.1%  EStoxx50 6’281 0.8%  Gold 4’347 0.9%  Bitcoin 52’855 0.3%  Dollar 0.7942 0.0%  Öl 80.9 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
SpaceX-Aktie setzt Höhenflug auch am Dienstag fort: Börsenwert nähert sich Amazon-Niveau
SEFRAN-Aktie steigt: Verhandlungen über neues Präzisions-Artilleriesystem mit MBDA laufen
Siegfried-Aktie sinkt: Grossanlage zur Herstellung von Wirkstoffen in Minden eingeweiht
Commerzbank im Fokus: Bund kritisiert UniCredit-Vorgehen als zu aggressiv - Aktien in Grün
Suche...

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

197.29
CHF
1.41
CHF
0.72 %
12:27:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.06.2026 10:51:40

Amazon Outperform

Amazon
197.29 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Amazon habe jüngst Walmart als weltweit umsatzstärksten Einzelhändler abgelöst, schrieb Brad Erickson in einer Sektorstudie am Dienstag. Im ersten Halbjahr 2025 habe sich der Aktienkurs schwergetan, teilweise wegen Sorgen vor Einfuhrzöllen und Handelskriegen. In Zeiten zunehmender Inflation dürften sich Amazon und Walmart gut schlagen, denn ihre geschäftlichen Ergebnisse seien defensiver Natur./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Amazon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Amazon-Kurs >5 >10 >15
Fallender Amazon-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 246.02 		Abst. Kursziel*:
30.07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 246.10 		Abst. Kursziel aktuell:
30.03%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:51 Amazon Outperform RBC Capital Markets
27.05.26 Amazon Buy UBS AG
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Amazon 197.29 0.72% Amazon