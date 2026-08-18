Amazon Aktie News: Amazon gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 258,64 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'589 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 257,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 260,84 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'564'761 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 196,13 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 24,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,62 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 12,63 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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