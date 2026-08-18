Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

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Cardano notierte am 17.08.2023 bei 0.2556 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ADAinvestiert, wäre er nun im Besitz von 391.22 Cardano. Das Investment hätte nun einen Wert von 68.07 USD, da Cardano am 17.08.2026 0.1740 USD wert war. Die Abnahme von 100 USD zu 68.07 USD entspricht einer negativen Performance von 31.93 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0.1434 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0.9296 USD.

Redaktion finanzen.net