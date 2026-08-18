|Investition im Blick
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18.08.2026 19:43:09
Stellar: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Stellar-Investment verdienen können.
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Stellar war am 17.08.2023 0.1135 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 8’811.94 Stellar. Die gehaltenen Coins wären gestern 1’389.94 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0.1577 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.99 Prozent gesteigert.
Am 22.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1435 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.4245 USD.
Redaktion finanzen.net
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