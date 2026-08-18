Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Amazon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amazon-Aktie an diesem Tag bei 133.22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.751 Amazon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 196.15 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 17.08.2026 auf 261.31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96.15 Prozent zugenommen.

Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2.84 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch