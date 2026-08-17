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17.08.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roter Tendenz

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Amazon gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 259,86 USD ab.

Amazon
211.16 CHF -3.00%
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Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 259,86 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'018 Punkten realisiert. Bei 258,35 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 265,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'905'775 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 24,52 Prozent sinken.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 200.61 Mrd. USD gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 22.10.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4099 18.12.2026 155005765
Long 421.9352 18.09.2026 155880705
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.115 13.12 155498631
Long 10.8261 5.74 159380466
Long 20.1057 1.51 159380464
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0323 10.72 158726101
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.43 48959732
Long 10 -9.36 152897146
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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