Alstom 14.77 CHF -0.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray passte seine Bewertung in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion an den von den Franzosen platzierten Hybrid-Bond an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.