Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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11.06.2026 10:03:40
Alstom Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray passte seine Bewertung in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion an den von den Franzosen platzierten Hybrid-Bond an./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.45%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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