Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

21.97
CHF
1.01
CHF
4.84 %
12:18:07
BRXC
14.11.2025 10:06:33

Alstom Buy

Alstom
21.96 CHF 4.84%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Zugbauer habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Experte hob die positive Überraschung beim freien Barmittelzufluss hervor./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.82 € 		Abst. Kursziel*:
13.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.07%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

