14.11.2025 10:06:33
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Zugbauer habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Experte hob die positive Überraschung beim freien Barmittelzufluss hervor./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.82 €
|
Abst. Kursziel*:
13.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.07%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|10:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
