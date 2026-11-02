Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 445 auf 400 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hype rund um Künstliche Intelligenz habe sich abgekühlt, aber die Nachfrage sei kein Thema, schrieb Brent Thill in einer Branchenstudie am Montag. Er wertete die Abkühlung als eine "gesunde Pause" angesichts von Engpässen bei Kapazitäten und Kapitalanforderungen. Grundsätzlich befinde sich der Technologiezyklus in einem frühen Stadium. Microsoft habe bei Clouddiensten zuletzt das Feld angeführt, während Alphabet und Amazon hinterher gehinkt seien./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 279.84
|
Abst. Kursziel*:
42.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 285.55
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.08%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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