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|Profitable Alphabet A (ex Google)-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 04.11.2023 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alphabet A (ex Google)-Papier 129.10 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.746 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 280.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’169.09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116.91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3.41 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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