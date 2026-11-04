NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 04.11.2023 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alphabet A (ex Google)-Papier 129.10 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.746 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 280.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’169.09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116.91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3.41 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch