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Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

234.81
CHF
-34.42
CHF
-12.79 %
14:54:43
BRXC
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29.10.2026 13:59:43

Alphabet A (ex Google) Buy

Alphabet A
234.80 CHF -12.79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 435 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Suchmaschinengeschäft lasse vor dem Hintergrund der hohen Vergleichshürden nach, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In die Rechnerkapazitäten müsse derweil weiter immens investiert werden./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 385.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 285.79 		Abst. Kursziel*:
34.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 282.91 		Abst. Kursziel aktuell:
36.09%
Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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