Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 435 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Suchmaschinengeschäft lasse vor dem Hintergrund der hohen Vergleichshürden nach, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In die Rechnerkapazitäten müsse derweil weiter immens investiert werden./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 385.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 285.79
|
Abst. Kursziel*:
34.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 282.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.09%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
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|238.40
|-11.45%
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