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29.10.2026 22:33:40
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter
S&P 500-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.
Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.30 Prozent schwächer bei 7’720.39 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64.332 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.433 Prozent auf 7’710.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’743.98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’732.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’690.94 Punkten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.06 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 7’670.84 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 7’316.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’890.59 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12.57 Prozent zu Buche. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit NortonLifeLock (+ 15.81 Prozent auf 28.20 USD), Carvana (+ 15.68 Prozent auf 68.31 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13.45 Prozent auf 18.22 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 13.23 Prozent auf 316.21 USD) und Textron (+ 11.67 Prozent auf 87.46 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen ServiceNow (-26.95 Prozent auf 109.67 USD), Fortinet (-20.09 Prozent auf 139.10 USD), Marvell Technology (-13.24 Prozent auf 218.34 USD), Alphabet A (ex Google) (-12.64 Prozent auf 283.82 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.29 Prozent auf 282.32 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Alphabet A (ex Google)-Aktie aufweisen. 36’983’584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.657 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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